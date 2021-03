Atp Dubai: Karatsev batte Sonego, niente derby con Sinner

ROMA, 17 MAR - Sfuma un possibile derby italiano nei quarti del torneo Atp di Dubai, in corso negli Emirati Arabi Uniti. Il torinese Lorenzo Sonego è stato battuto in tre set dal russo Aslan Karatsev, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Sarà quindi il n.42 Atp, in gara con una wild card, e non il 25enne azzurro n.37, ad affrontare Jannik Sinner per un posto in semifinale. (ANSA).