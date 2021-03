Serie A: Torino-Sassuolo 3-2

TORINO, 17 MAR - Il Torino ha battuto il Sassuolo 3-2 (0-2) nel recupero della 24/a giornata della Serie A. Un successo, in rimonta e in extremis, che mancava in casa ai granata da molti mesi e che li riporta a uscire dal terzetto retrocessione, anche se solo con un punto di vantaggio sul Cagliari. Il Toro, che deve recuperare anche la gara con la Lazio, al 45' era sotto di due reti, quelle segnate da Berardi al 6' e al 38'. Solo al 32' della ripresa è arrivato il gol di Zaza, seguito al 41' da quello del pareggio, siglato da Mandragora, e infine la rete decisiva ancora siglata dall'ex attaccante dell'Italia. (ANSA).