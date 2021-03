Coppa America: Burling ammette, il vento ha deciso per noi

ROMA, 16 MAR - "E' stata una gara piuttosto combattuta, tutto sommato un piccolo salto a destra del vento ha deciso per noi": Peter Burling, lo skipper di Te Rehutai, ammette l'aiutino ricevuto dal vento nella regata di oggi contro Luna Rossa, che ha dato ai neozelandesi il sesto punto nella sfida per la Coppa America. Ne basta un altro e il Team New Zealand si porterà a casa il trofeo. "In partenza -ha detto Burling- abbiamo fatto un buon lavoro. E' stata una regata divertente, abbiamo combattuto contro una squadra davvero forte, ed è bello tornare a casa con una vittoria davanti al nostro pubblico così numeroso. Ogni giorno andiamo in mare cercando di imparare ancora e migliorare e fare tutto il meglio possibile. Siamo qui per vincere e continueremo a lottare per tutto il tempo necessario a portare a casa il risultato finale. Siamo primi, vogliamo andare avanti e restare concentrati". (ANSA).