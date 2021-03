Tiger Woods, 'sono tornato a casa, grazie del sostegno'

NEW YORK, 16 MAR - "Sono tornato a casa. Sono grato per l'appoggio e l'incoraggiamento che ho ricevuto nelle ultime settimane". Lo afferma Tiger Woods in una nota postata su Twitter. Il campione di golf è stato vittima di un incidente automobilistico nelle scorse settimane ed è stato ricoverato in ospedale. (ANSA).