Champions: Zidane, Real Madrid ai quarti meritatamente

ROMA, 16 MAR - "Abbiamo interpretato benissimo la partita di ritorno, soprattutto in difesa. Sapevamo che sarebbe stata difficile, penso che nei 180 minuti abbiamo meritato il passaggio del turno". Zinedine Zidane è giustamente soddisfatto del 3-1 sull'Atalanta che ha proiettato il Real Madrid nei quarti di Champions. "Mi sono congratulato con i miei giocatori perché hanno giocato alla grande dall'inizio alla fine, contro una squadra che richiede un grande impegno fisico - ha aggiunto il tecnico francese - Non abbiamo concesso all'Atalanta troppe occasioni, solo un pericolo sul tiro di Zapata. Loro di solito creano tante occasioni da rete e stasera non le abbiamo viste, abbiamo fatto buone giocate, con belle trame offensive". (ANSA).