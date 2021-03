Tennis: Nadal non giocherà a Miami

ROMA, 16 MAR - Rafa Nadal non giocherà al Miami Masters 1000 (24 marzo-4 aprile) perché non è ancora fisicamente pronto. "Sono triste nell'annunciare che non giocherò a Miami", ha scritto lo spagnolo su Twitter. Roger Federer, vincitore dell'ultima edizione del torneo della Florida nel 2019, aveva già annunciato la sua assenza. "Devo riprendermi completamente ed essere pronto per la stagione sulla terra battuta in Europa", ha aggiunto Nadal, numero 3 del mondo, che ha sofferto di mal di schiena da quando è arrivato in Australia a gennaio, poche settimane prima dell'Open, dove è stato battuto nei quarti di finale da Stefanos Tsitsipas dopo aver condotto due set a zero. Da allora Nadal si è ritirato da Rotterdam e Acapulco e questa settimana ha rinunciato a un invito a Dubai. La stagione europea sulla terra battuta inizia il 5 aprile con i tornei ATP 250 a Marbella (Spagna) e Cagliari (Italia), prima del primo grande incontro su questa superficie, il Masters 1000 a Monte-Carlo (11-18 aprile). (ANSA).