Ibra: "E' il ritorno di Dio"

MILANO, 16 MAR - Zlatan Ibrahimovic ha commentato a modo suo la convocazione nella Nazionale svedese da parte del ct Janne Andersson. L'attaccante tornerà per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo, oltre che per l'amichevole contro l'Estonia. Ibra tornerà a vestire la maglia della Svezia quasi cinque anni dopo l'ultima volta: giocò l'Europeo 2016 in Francia, affrontando anche l'Italia di Antonio Conte. Il bomber del Milan, su Instagram, ha prontamente scritto: "Il ritorno di Dio", postando una foto che lo ritrae con la divisa della Nazionale svedese e ovviamente la fascia di capitano. (ANSA).