Inter: D'Ambrosio positivo al Covid

MILANO, 16 MAR - Nuovo caso Covid per l'Inter. Il club nerazzurro ha comunicato che Danilo D'Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. "Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario", spiega la società in una nota. (ANSA).