Giudice: milanista Rebic squalificato per due turni

ROMA, 16 MAR - Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite dell'8/a giornata di ritorno, ha squalificato per due giornate l'attaccante del Milan, Ante Rebic, per avere, "al 47° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose". Fra i calciatori non espulsi fermati per un turno Cuadrado (Juventus), Bruno Peres (Roma), Di Lorenzo (Napoli), Glik e Schiattarella (Benevento), Gaston Ramirez (Sampdoria). Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, è stato multato di 10 mila euro per avere, "al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un'espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Multa di 10 mila euro anche all'allenatore del Verona, Ivan Juric, per avere, "al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di gioco; infrazione rilevata dal IV uomo". Il tecnico è stato inoltre squalificato per una partita. Multa, infine, anche al capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, di 1.500 euro. (ANSA).