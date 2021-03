Europa League: Brych arbitrerà Milan-Manchester United

ROMA, 16 MAR - Antonio Mateu Lahoz arbitrerà la partita di ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League, fra gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e la Roma, in programma giovedì (alle 18,55) sul neutro dell'Olimpiyskiy National Sports Complex di Kiev. Lo spagnolo sarà assistito dai connazionali Pau Cebriàn Devìs e Roberto del Palomar. Il IV uomo sarà Xavier Estrada Fernandez. Al Var ci sarà Alejandro Hernàndez, mentre Ricardo de Burgos sarà l'Avar. Felix Brych arbitrerà, invece, la sfida del Giuseppe Meazza di Milano, fra il Milan e gli inglesi del Manchester United. Il direttore di gara tedesco sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, il IV uomo sarà Christian Dingert. Infine, Marco Fritz sarà al Var e Sascha Stegermann l'Avar. Un arbitro italiano, Davide Massa di Imperia, dirigerà il confronto in Croazia fra Dinamo Zagabria e gli inglesi del Tottenham, in programma alle 18,55, sul terreno dello stadio Maksimir. Il 'fischietto' ligure sarà assistito da Filippo Meli e Stefano Alassio, con Michael Fabbri nei panni di IV uomo. Marco Guida sarà al Var e Fabio Maresca l'Avar. (ANSA).