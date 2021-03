Scherma: Navarria torna in pedana,mi diverto e punto a Tokyo

ROMA, 16 MAR - La scherma e' tornata, e la fabbrica dell'oro dello sport italiano comincia a preparare lo sbarco alle Olimpiadi. Dopo la sciabola in questo fine settimana, nel prossimo e' la volta della spada, con Mara Navarria azzurra di punta. "Kazan, in Russia, e' l'ultima tappa di qualificazione a Tokyo, e non vedo l'ora: dopo un anno ferma, voglio divertirmi", dice all'ANSA la n.5 al mondo della sua arma, campionessa mondiale 2018: la sua gara individuale e' tra sette giorni, poi il 22 e 23 la squadra. Navarria, 36 anni, friulana, e' gia' qualificata ai Giochi: sara' la sua seconda partecipazione, e questa volta "punto alla medaglia, anzi a due", dice, pensando anche alla gara a squadra. "Rivali? La Popescu, le cinesi. Ma io mi sento molto bene, quest'anno di stop mi ha fatto soffrire ma al tempo stesso mi e' servito a prepararmi a fondo. Intanto mi godo il ritorno in pedana: sono come una bambina che stanno per portare a Gardaland". (ANSA).