Sci: cdm; troppa neve, rinvio prove discesa a Lenzerheide

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 16 MAR - Continua a nevicare su Lenzerheide e gli organizzatori hanno al momento rinviato alle ore 11 ogni decisione sullo svolgimento delle indispensabili uniche prove cronometrate in vista delle gare di discesa uomini e donne in programma domani. Stamani gli atleti sono stati lasciati in albergo senza potersi recare in pista ed in attesa per le ore 9 di una prima decisione. Poi si è deciso di aspettare ancora sino alle 11 ogni decisione. La prova donne era programmata proprio per le 11 e quella uomini per le 12,30. Nel primo pomeriggio, dicono le previsione meteo, dovrebbero diminuire le precipitazioni. (ANSA).