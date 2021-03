Coppa America: gara 10 annullata, si riprende domani

ROMA, 16 MAR - E' stata annullata la sfida numero 10 fra Luna Rossa e Te Rehutai, finale di Coppa America di vela. C'è stato un calo di vento, per gli organizzatori non ci sono le condizioni per fare la regata e soprattutto completarla entro 45 minuti. Perciò tutti a casa, appuntamento a domani. (ANSA).