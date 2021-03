Coppa America: al via gara 9, parte bene Luna Rossa

ROMA, 16 MAR - Il vento si è alzato e finalmente Luna Rossa e Te Rehutai sono partite per la loro nona sfida in questa finale di Coppa America. Parte bene Luna Rossa. Anche oggi migliaia di spettatori a fare da cornice alla battaglia in mare fra le due imbarcazioni. Le regate si svolgono sul campo di gara C, il più vicino alla costa. Ne golfo di Hauraki centinaia di imbarcazioni di ogni tipo circondano l'area della competizione per assistere da vicino alla gara. Il team neozelandese ha la possibilità di conquistare il trofeo, vincendo entrambe le regate e portandosi sul 7-3 sulla barca del team Prada Pirelli. (ANSA).