Sport: Petrucci, Vezzali sarà una bella rivelazione

ROMA, 15 MAR - "Vedrete che sarà una bella rivelazione, ne sono convinto. Nel colloquio che avuto ieri con lei ho percepito una grande forza di volontà. E' nel suo dna, come ha dimostrato nello sport. Farà bene perchè ha già le idee chiare, anche se eredita un campo difficile". Così il presidente della Fip, Gianni Petrucci, sul nuovo sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali. "Quando si entra in politica si deve amare il proprio settore - aggiunge Petrucci al telefono con l'ANSA - e lei di sicuro lo ama, è stata una grande campionessa. Vincere nello nello sport non ti garantisce di farlo nella vita ma ti dà un grosso vantaggio perchè ti sei già confrontato con tante difficoltà e avversari". "Vezzali conosce anche un po' la politica perchè è stata parlamentare - prosegue l'ex n.1 del Coni - e parlando con lei e ho avuto impressione che tante cose già le sappia. Certo deve affrontare problemi di non facile soluzione, ad esempio quello che secondo me è la madre di tutto: un chiarimento definitivo tra Coni e Sport e Salute. E' una realtà che ormai esiste, bisogna fare un'analisi - sottolinea Petrucci - e trovare un punto di incontro". (ANSA).