Pugilato: accordo per due sfide Mondiale massimi Joshua-Fury

LONDRA, 15 MAR - C'è l'accordo per due sfide valide per il titolo mondiale unificato dei pesi massimi fra i britannici Anthony Joshua, detentore delle corone Wba, Ibf e Wbo, e Tyson Fury, campione per la Wbc. La notizia, anticipata da alcuni media britannici, è stata confermata a Sky Sports Uk dal promoter Eddie Hearn. "Tutte le parti in causa hanno firmato - ha detto - e nelle prossime settimane lavoreremo per individuare le date e le sedi di questi grandissimi eventi pugilistici". Poi, a Espn, Hearn ha detto che "otto o nove località si sono già fatte avanti per ospitare i due match". Il primo incontro, per i quali i due pugili riceveranno borse di pari entità, potrebbe svolgersi ad inizio estate, e il desiderio degli organizzatori sarebbe in realtà quello di farlo disputare a Londra, soprattutto se ci saranno le condizioni (visto l'andamento della campagna vaccinale in Gran Bretagna) per una presenza almeno parziale del pubblico. Anche il secondo combattimento, in pratica la rivincita del primo, potrebbe svolgersi nel 2021, in inverno. In questo caso è previsto che al vincitore andrà il 60% dei ricavi, e allo sconfitto il 40%. Intanto, alla notizia dell'accordo per le due sfide mondiali, Tyson Fury, di origini gitane, ha reagito dicendo che tornerà subito ad allenarsi. Di recente aveva spiegato di aver smesso di farlo e di aver cominciato a bere "dodici pinte (circa sei litri ndr) di birra al giorno". Ma ora si rimetterà a dieta, perché le sfide che tutto il Regno Unito attendeva, fra AJ e il Re gitano, stanno per diventare realtà. (ANSA).