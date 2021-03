Champions: quarti un sogno per Lazio, Atalanta ci prova

ROMA, 15 MAR - Compito difficile, ma non certo impossibile, l'Atalanta va a caccia dei quarti di Champions a Madrid partendo dallo 0-1 a Bergamo col Real. Dopo l'1-4 subito all'Olimpico dal Bayern, la Lazio cerca invece a Monaco un'uscita onorevole dalla competizione. Il precedente dell'andata dà coraggio agli uomini di Gasperini, capaci di tenere in equilibrio il match malgrado 70 minuti giocati in inferiorità numerica. Al riguardo, gli esperti di Snai confezionano un pronostico favorevole agli spagnoli, ma non troppo sbilanciato: la vittoria del Real si gioca a 2,05, il «2» dell'Atalanta è a 3,35. Spagnoli promossi anche con la «X», a 3,75. Il passaggio del turno della Dea, quale che sia il risultato, si gioca a 3,75, il Real ai quarti di finale è offerto a 1,25. In Baviera, invece, il segno «1» scende fino a 1,32, mentre un pareggio, che consentirebbe alla Lazio di salvare l'onore, si gioca a 5,75 e il «2» biancoceleste è un'ipotesi da 8,50. Per i più ottimisti, la miracolosa qualificazione di Inzaghi e i suoi vale 20 volte la scommessa e l'1-4 che varrebbe i supplementari è offerto a 125. (ANSA).