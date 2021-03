Coppa America, Sirena "Non mollare è il Dna di Luna Rossa"

ROMA, 15 MAR - "Non molliamo, non è nel DNA di @lunarossachallenge!! Domani più forti e motivati di oggi!!!". E' il messaggio, sul proprio account di Instagram, che ha pubblicato Max Sirena, skipper di Luna Rossa, dopo la doppia sconfitta nelle regate 7 e 8 della finale della 36/a America's Cup di vela, ad Auckland, contro il 'defender' New Zealand. Domani, a partire dalle 4,15, sono in programma le regate 9 e 10. In caso di doppia vittoria, i 'kiwi' si aggiudicheranno definitivamente la serie, portandosi sul 7-3. (ANSA).