Coppa America, Bruni rilancia: "Non ci sentiamo sconfitti"

ROMA, 15 MAR - "Spithill ha svolto un ottimo lavoro all'inizio, abbiamo cercato di tenerli dietro di noi, ma senza successo. Finora abbiamo comunque vinto delle regate, continueremo a provarci. Possiamo migliorare dal punto di vista della velocità, eravamo in un'ottima posizione al primo incrocio, eravamo soddisfatti, ma ci sono delle cose da migliorare. Abbiamo analizzando alcuni aspetti proprio ora, cercheremo di fare il possibile per continuare a vincere: non ci sentiamo sconfitti. Il morale della squadra è alto". Lo ha detto Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, dopo la sconfitta in gara 7 della finale di America's Cup, contro New Zealand. (ANSA).