Coppa America: al via gara 7, parte bene Luna Rossa

ROMA, 15 MAR - Si è aperta con la disputa di gara 7 la quarta giornata di regate della finale della 36/a America's Cup di vela, fra New Zealand e Luna Rossa, nel mitico golfo di Hauraki, ad Auckland. Si riparte dal 3-3 dell'altro ieri dopo la terza giornata di match race. Ieri le regate non si sono potute disputare a causa della bonaccia che ha impedito al Comitato di regata di far proseguire la sfida per il trofeo sportivo più antico del mondo. Le previsioni parlano di vento più forte rispetto a ieri, più stabile e intorno ai 10 nodi. Parte benissimo Luna Rossa, subito in testa con il timoniere australiano James Spithill più aggressivo che mai. Anche oggi sono in programma due sfide, gara 7 e 8. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa il primo team che arriva a sette punti. (ANSA).