Calcio:ecco qualifiche Mondiali, Mancini 'vietato sbagliare'

ROMA, 14 MAR - "Sarà importante inizare bene, le partite andranno giocate al massimo. Sarà difficile perchè abbiamo due trasferte". Così il Ct della Nazionale Roberto Mancini, ospite di Novantesimo Minuto, sul via delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar con i match con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Quali le condizioni dei nazionali? "Il momento dei ragazzi è abbastanza buono, il fatto è che giocano tantissimo Ora non si può sbagliare". Macini ha anche fatto i complimenti a Valentina Vezzali, jesina come lui, nominata sottosegretario allo sport: "faccio i complimenti a Valentina Vezzali. Ha il carattere gusto. Ha dato tanto a Jesi e all'Italia, sono molto contento per lei" (ANSA).