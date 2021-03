Calcio: Mancini, spero a Euro Italia col suo pubblico

ROMA, 14 MAR - "Spero si possa andare ovunque a giocare e che l'Italia possa giocare davanti al suo pubblico visto che i gioca a giugno e anche se ci sono Nazioni che sono più avanti". Così il Ct della Nazionale Roberto Mancini, in diretta a Novantesimo minuto condotto da Enrico Varriale, sulle possibilità di giocare regolarmente l'Europeo itinerante in programma a giugno e già rimandato di un anno per il Covid. (ANSA).