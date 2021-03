Sci: Cdm; Goggia alle finali, "provo, mi sento tranquilla"

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 14 MAR - "Ne ho vissute di peggio in carriera, sono tranquilla". Così Sofia Goggia ha spiegato la sua decisione di tornare in pista per la finali di Coppa del Mondo di sci, a Lenzerheide, un mese e mezzo dopo la frattura della tibia che l'ha fermata impedendole di partecipare, tra l'altro, ai Mondiali di Cortina. Una scelta coraggiosa, che passera' prima per le prove, poi per la decisione definitiva se andare in pista anche in gara. Goggia ha svolto in questi ultimi giorni tre positive sessioni di allenamento sulle piste di Livigno. "Sono state sedute che mi hanno permesso di capire molte cose - ha detto la bergamasca - e ringrazio Livigno per averci messo a disposizione tracciati perfettamente preparati. Non ho mai sentito dolore, abbiamo alternato giri di slalom in campo libero al gigante, fino ad arrivare a supergigante e discesa su neve facile.'' "Non ho alcuna pretesa, intendo affrontare le prove di discesa a Lenzerheide come tutte le altre gare e poi vedremo insieme allo staff se ci saranno le condizioni per partecipare alla gara, fisicamente sto facendo tutto ciò che devo fare in questo genere di situazioni", ha aggiunto l'azzurra . "Mi sento abbastanza tranquilla, in pista cercherò solamente di concentrarmi sulle cose che devo fare. Sarà una discesa come tante altre, penso di avere attraversato in passato prove peggiori nella mia carriera", ha concluso l'azzurra. (ANSA).