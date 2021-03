Coppa America: il nuovo calendario della finale dopo il rinvio

ROMA, 14 MAR - Dopo il rinvio di questa mattina delle regate valide per la finale della 36/a America's Cup di vela, ad Auckland, fra New Zealand e Luna Rossa, è stato rimodulato il calendario dell'evento. Cancellate Gara 7 e 8, a causa del vento troppo debole nel golfo di Hauraki, le sfide verranno recuperate domani mattinna, con partenza dalle 4 italiane. La supersfida, a questo punto, non si potrà chiudere prima di martedì, con l'eventuale 'bella' che slitta quindi a giovedì 18. Questo il dettaglio. Lunedì 15 marzo: Gara-7, alle 4; Gara-8: a seguire. Martedì 16 marzo: Gara-9 alle 4; Gara-10: a seguire. Mercoledì 17 marzo: eventuale Gara-11: alle 4; eventuale Gara-12: a seguire. Giovedì 18 marzo: eventuale Gara-13: alle 4. (ANSA).