F1: test, Schumi jr in evidenza, ma Leclerc è il più veloce

ROMA, 14 MAR - Terza giornata di test per la F1 sul circuito di Sakhir nel Bahrein, in vista del via alla stagione che avverrà su questo stesso tracciato il 28 marzo. Fra i primi a scendere in pista il 41enne finlandese Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, seguito da Mick Schumacher con la Haas e da Charles Leclerc con la Ferrari e via via altri. Il 21enne tedesco si è messo in evidenza con un buon tempo, alternandosi con Sergio Perez della Red Bull, nella seconda posizione dietro a Leclerc che è stato il più veloce nelle prime due ore di prove. La prima parte del test si concluderà a mezzogiorno, la seconda si svolgerà fra le 13 e le 17. Rispetto ai giorni scorsi caratterizzati da forte vento che ha disturbato i piloti, oggi sulla pista Sakhir le condizioni meteo sono buone. (ANSA).