Coppa America, assenza di vento, regate rinviate a domani

ROMA, 14 MAR - Oggi non si gareggia in Coppa America. L'assenza di vento ha indotto gli organizzatori ad annullare le regate per oggi, dopo tanti posticipi dell'ora di partenza. Luna Rossa e Te Rehutai orneranno al campo di gara domani per la settima e ottava regata. Le previsioni meteo per domani e martedì sono favorevoli. (ANSA).