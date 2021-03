Liga: pari col Getafe, Atletico guarda alla Champions

ROMA, 13 MAR - Frena l'Atletico Madrid in casa del Getafe in un incontro della 27/a giornata della Liga. La capolista del campionato pareggia 0-0 e perde due punti degli otto punti di vantaggio che aveva sul Real - vincitore in extremis sull'Elche poche ore prima - e probabilmente vedrà avvicinarsi a -4 il Barcellona, che lunedì riceve al Camp Nou il fanalino di coda Huesca. Per la squadra di Diego Simeone quello odierno è stato il sesto pareggio in campionato, frutto di una prestazione non esaltante, e di tante parate del portiere di casa, di una compagine priva di qualche titolare ma che avrebbe dovuto approfittare meglio dell'espulsione di un avversario a oltre 20' dalla fine della gara. Mercoledì c'è una delicata trasferta a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions League: sconfitti 1-0 all'andata dal Chelsea sul neutro di Bucarest, i Colchoneros devono ribaltare la situazione per proseguire il cammino. (ANSA).