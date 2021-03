Scherma:torna dopo un anno,a Budapest azzurri fuori da podio

BUDAPEST, 13 MAR - La scherma è ripartita dopo un anno di stop a causa della pandemia. Lo ha fatto con la sciabola, di cui, a Budapest, si è svolta la prima prova di Coppa del Mondo, e si sono fermate ai piedi del podio le speranze azzurre. Infatti nella gara che ha segnato la ripresa dell'attività agonistica internazionale, gli azzurri Luca Curatoli ed Enrico Berrè, sono stati eliminati nei quarti di finale. Curatoli, già bronzo ai Mondiali 2019, è stato fermato nei quarti di finale dal tedesco Matyas Szabo, con il punteggio di 15-13, mentre Enrico Berrè ha subìto il 15-12 dal georgiano Sandro Bazadze, concludendo così la sua gara. L'altro azzurro Matteo Neri era stato eliminato negli ottavi, perdendo per 15-14 il 'derby' azzurro contro Curatoli. La prova è stata vinta dal sudocoreano Oh Sanguk, che in finale ha battuto 15-14 l'ungherese Szilagyi. Nella gara di sciabola femminile, Sofia Ciaraglia è stata la migliore delle azzurre. La sciabolatrice delle Fiamme Oro ha infatti concluso al ventesimo posto in classifica generale, dopo essere stata sconfitta per 15-10 nel turno dei 32/i dalla francese Cecilia Berder. L'oro è andato alla sciabolatrice di casa, l'ungherese Marton che in finale ha battuto la francese Berder per 15-9. (ANSA).