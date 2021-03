Spagna: Benzema salva il Real, 2-1 all'Elche

ROMA, 13 MAR - Una doppietta di Karim Benzema nel finale di partita regala un'ormai inattesa vittoria per 2-1 al Real Madrid sul neo promosso Elche in un incontro della 27/a giornata di Liga. Come una settimana fa nel derby, il francese fa gli straordinari negli ultimi minuti e salva ancora una volta Zinedine Zidane dalle prospettive di un'imbarazzante sconfitta. Il Real supera intanto di un punto il Barcellona - in campo lunedì - e resta a -5 dall'Atletico, atteso stasera dall'incontro col Getafe al Wanda Metropolitano. In vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions con l'Atalante Bergamo, gli uomini di Zidane se la sono vista brutta. Al 16' della ripresa hanno subito la rete dell'Elche e solo oltre metà ripresa Benzema è riuscito a pareggiare, prima di trovare la rete decisiva al 46'. (ANSA).