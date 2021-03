Nuoto: World Series fondo, Paltrinieri terzo a Doha

ROMA, 13 MAR - L'Italfondo subito protagonista nella prima tappa delle world series di nuoto in acque libere a Doha. Gregorio Paltrinieri conquista il terzo posto con una rimonta negli ultimi cinquecento metri: il campione olimpico, mondiale e europeo dei 1500 stile libero chiude chiude la 10 km in 1h52'07''9, preceduto dal francese Marc-Antoine Olivier che vince in 1h52'02''4 e dall'ungherese Kristof Rasovszky (1h52'05''5). Alle spalle di Paltrinieri c'è Mario Sanzullo, quarto in 1h52'14''2. "Sono contento del terzo posto - commenta l'azzurro - Una medaglia in coppa del mondo è sempre bella da conquistare. E' stata una gara difficile: c'era un vento pazzesco, corrente forte e condizioni non ottimali anche per le mie caratteristiche. Quelli che mi sono arrivati davanti sono Olivier e Rasovszky, tra i due più forti e che hanno vinto molto nelle acque libere internazionali. Chiudere al terzo posto questa gara ci può stare". (ANSA).