Sci nordico:cdm; Bolshunov vince in Engadina,Pellegrino 30/o

ROMA, 13 MAR - Il russo Alexander Bolshunov, vincitore della Coppa del mondo, si impone anche nella 15 km in tecnica classica in Engadina che ha aperto la due giorni della tappa conclusiva di Coppa. Con il tempo di 34'07″1, ha preceduto di circa 18'' i norvegesi Johannes Klaebo e Paal Golberg. Continua la strenua resistenza di Federico Pellegrino nella difesa della terza posizione nella classifica generale. Il campione valdostano non è andato oltre il 3o/o posto e conserva appena un punto di vantaggio (614 contro 613) nei confronti di Klaebo alla vigilia della 50 km di domani, che si svilupperà in base ai distacchi della prova odierna. Il migliore azzurro oggi è stato Francesco De Fabiani, 24/o (ANSA).