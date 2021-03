Pioli: "Il Milan deve sempre avere la scintilla"

MILANO, 13 MAR - "E' la scintilla che il Milan deve sempre avere, in una stagione ci sono difficoltà da superare, ci sono servite per stimolarci, per svegliarci, ci hanno fatto crescere": l'allenatore del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Napoli, parla della foto appesa nello spogliatoio rossonero, quella della serata dei rigori 'infiniti' contro il Rio Ave in Europa League. "Quella foto lì ricorda una serata particolare, è utile capire quali passaggi abbiamo superato per arrivare qui", spiega il tecnico. Il Milan, secondo in classifica, punta a vincere per consolidare il proprio posto, anche perché Pioli non vuole parlare di lotta scudetto: "Il Milan deve focalizzarsi sulle proprie partite e soprattutto quella di domani. Abbiamo da giocare Napoli, Manchester e Fiorentina. Non si devono fare i conti. Dobbiamo pensare di vincere le partite". (ANSA).