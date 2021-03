Sci: Odermatt vince il gigante a Kranjska, De Aliprandini è 15/o

KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 13 MAR - Lo slalom gigante della Coppa del mondo di sci alpino a Kranjska Gora (Slovenia), il penultimo della stagione, è stato vinto dallo svizzero Marco Odermatt (2'12"87), davanti al connazionale Loic Meillard (2'13"93). Terzo l'autriaco Stefan Brennesteiner in 2'13"96 e solo quarto il francese Alexis Pinturault (2'13"98): con questa vittoria Odermatt ha scombussolato la classifica generale (ha 1.069 punti, contro i 1.100 di Pinturault), e quella di disciplina. Ancora una brutta gara invece per l'Italia con Luca de Aliprandini miglior azzurro, ma solo 15/o (2'14"97). In classifica poi ci sono Riccardo Tonetti, 19/o in 2'25"49, e Giovanni Borsotti 27/o (2'16"15). Domani toccherà allo slalom speciale, con l'austriaco Marco Schwarz - oggi assente per smaltire dolori alla schiena per un colpo della strega - che potrebbe aggiudicarsi la Coppa del mondo con un gara d'anticipo sulla fine della stagione. Per l'Italia tornerà in pista per la prima volta Alex Vinatzer dopo il quarto posto ai Mondiali. (ANSA).