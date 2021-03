Juve: Dybala, obiettivo rientro nel derby col Torino

TORINO, 13 MAR - "Speriamo di avere Dybala a disposizione dopo la sosta: in questi giorni si lavorerà più intensamente e puntiamo a recuperarlo". Questi gli aggiornamenti di Andrea Pirlo sulle condizioni della 'Joya'. "Dall'inizio stagione ha giocato sette partite da titolare su 50, lo abbiamo avuto pochissimo - ricorda il tecnico della Juventus - e non poter contare su un campione come lui ha rappresentato una grossa assenza". Per il ritorno di Dybala l'obiettivo diventa quindi il derby contro il Torino di inizio aprile. Domani a Cagliari, oltre a Demiral, Dybala e Bentancur, mancherà anche Ramsey. "Ha qualche problema fisico", dice Pirlo. In dubbio anche la presenza di Buffon. "Non so se Gigi riuscirà domani ad allungare il record di presenze, non è al meglio e lo valuteremo ancora oggi pomeriggio". Rientrerà, invece, Chiellini: "Sta bene e ha recuperato, può essere che parta dall'inizio a Cagliari", rivela il tecnico dei bianconeri. (ANSA).