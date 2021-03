Vezzali: Bach "io felice, è patrimonio olimpico"

PT ROMA, 13 MAR - "Da schermitore a schermitrice: auguri Valentina". Così il presidente del Cio, Thomas Bach, in una dichiarazione all'ANSA, si complimenta con Valentina Vezzali, nominata ieri dal Governo Draghi Sottosegretario allo Sport. "Sono veramente felice che una campionessa come lei abbia ottenuto un incarico così prestigioso. Valentina è un patrimonio dello sport mondiale, i suoi cimeli sono conservati al Museo Olimpico di Losanna e tutto il nostro mondo le deve riconoscenza per quanto ha fatto come atleta". Bach, che è stato campione olimpico di fioretto nel 1976 a Montreal, conclude il messaggio con una considerazione personale: "Al nuovo sottosegretario faccio i miei migliori auguri da Thomas a Valentina, da 'fencer a fencer", da schermitore a schermitrice. Sono certo che sapremo dialogare con lo stesso linguaggio". (ANSA).