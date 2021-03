Sci: cdm; Shiffrin guida lo slalom 2 di Aare, Vhlova sbaglia

BOLZANO, 13 MAR - Nel giorno del suo 26/o compleanno, con una gara perfetta e molto aggressiva, la statunitense Mikaela Shiffrin in 52.75 è al comando dopo la prima manche del secondo slalom speciale di cdm di Aare, il penultimo della stagione. Dietro di lei l'austriaca Katharina Liensberger in 52.94 e la tedesca Lena Durr in 53.43. Dopo una grave errore poco dopo il via proprio sul tracciato disegnato dal suo allenatore italiano Livio Magoni, ha chiuso invece in forte ritardo la slovacca Petra Vhlova in 55.70: rischia addirittura di non qualificarsi per la seconda manche. Ancora deludenti le due sole azzurre in gara, con Irene Curtoni al momento 18/a in 55.04 e Martina Peterlini ancora piu' indietro in 56.13. La gara è stata accompagnata da qualche polemica legata al covid. Ad inizio stagione le svedesi, con un allenatore positivo, avevano dovuto disertare le gare di Levi. Ad Aare, invece, è positivo un allenatore Usa ma le americane hanno egualmente potuto gareggiare. Seconda manche alle 13,30. (ANSA).