Coppola (Ussi), Vezzali ha competenza e conosce istituzioni

ROMA, 12 MAR - "L'Unione Stampa Sportiva Italiana auspica che la competenza della nuova sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, che aggiunge alla conoscenza del settore una esperienza politica utile per le complesse dinamiche del mondo istituzionale, possa consentire sinergia e sintesi propositiva". Così Gianfranco Coppola, neo presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, saluta la nomina dell'ex fuoriclasse della scherma Valentina Vezzali, che è stata anche parlamentare, a sottosegretario di Stato con delega allo Sport. "Siamo in un momento estremamente delicato della vita del Paese - continua Coppola -, a seguito della pandemia, con le attività agonistiche ridotte al minimo soprattutto per i giovanissimi, e con la riforma dello Sport che ha di recente visto la luce in Consiglio dei ministri". "Le giornaliste e i giornalisti sportivi italiani, fotografi e video operatori, fortemente penalizzati su numerosi fronti come l'accesso alle fonti e la partecipazione agli eventi per le cronache - sottolinea il presidente dell'Ussi -, augurano a Valentina Vezzali buon lavoro per ripartenza crescita e racconto dello sport". (ANSA).