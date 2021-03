Uisp, Manco: "Auguri Vezzali, serve nuova cultura sport"

ROMA, 12 MAR - "Auguri di buon lavoro alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. C'è bisogno di assumere una nuova cultura dello sport che metta al centro il movimento e lo sport come benessere e qualità della vita". Lo ha detto Vincenzo Manco, presidente uscente dell'Uisp, a margine del XIX Congresso nazionale iniziato oggi e al quale parteciperanno 278 delegati, espressione dei 119 Congressi territoriali e dei 19 Congressi regionali. Manco ha poi continuato: "La pratica motoria e sportiva diventi lo strumento per costruire una società resiliente e sostenibile. L'associazionismo di base soffre profondamente ed è a forte rischio di sopravvivenza. I sostegni sono la priorità assoluta". Un passaggio anche alle proposte di riforma dello sport. "Le abbiamo guardate con favore, chiediamo però che il percorso sia completato e non ci arrendiamo". Presenti al congresso anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il n.1 di Sport e Salute, Vito Cozzoli, per un saluto al quale si è unito anche Andrea Orlando. "Il ruolo che svolge lo sport sociale e la Uisp è fondamentale per le giovani generazioni e il futuro - ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali -. Senza lo sport di base è difficile ripartire". (ANSA).