Vela, Youth Foiling Gold Cup: Azzurra al secondo posto

ROMA, 12 MAR - Azzurra si è classificata al secondo posto nella Youth Foiling Gold Cup di vela. Un lungo percorso per il team dello Yacht club Costa Smeralda, formato dallo skipper Ettore Botticini, dal flight controller Federico Colaninno, dalle due randiste Francesca Bergamo ed Erica Ratti, guidato dal coach Enrico Zennaro. Young Azzurra si è qualificata per la finale della Youth Foiling Gold Cup, affrontando due turni di knock-out, entrambi superati nella parte alta della classifica. La fase di qualificazione è durata circa una settimana e per tutto il tempo il team Young Azzurra ha continuato ad approfondire la conoscenza della barca. Con l'inizio delle finali, si è entrati nel vivo della competizione e Young Azzurra, unico equipaggio italiano, ha dato il meglio, affrontando gli altri team: Dutch Sail, Agiplast, Kingdom Team, Southern Challenge e One Switzerland. Oggi, terza e ultima giornata della finale, si è aspettato fino al primo pomeriggio ma, alla fine, il vento non è entrato, impedendo così di disputare ulteriori regate. I risultati conseguiti nelle prove della prima e della seconda giornata, più il punteggio elettronico (ottenuto considerando la barca più veloce in regata e quella che ha realizzato il percorso più breve), assieme ai punti di fair-play (una classifica stilata sulla base di chi ha preso meno penalità) hanno permesso a Young Azzurra di classificarsi seconda, dietro il Team Dutch Sail e davanti ad Agiplast. (ANSA).