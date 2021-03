Scherma, Cdm sciabola donne: avanzano quattro azzurre

ROMA, 12 MAR - Il lungo digiuno dall'attività agonistica internazionale è terminato anche per le sciabolatrici, che si apprestano ad affrontare la tappa di Coppa del mondo. A Budapest, sede della prova che segna la 'ripartenza' della scherma internazionale, si è svolta la giornata dedicata alla fase preliminare della gara individuale di sciabola femminile. Saranno Michela Battiston, Irene Vecchi, Sofia Ciaraglia e Rossella Gregorio le quattro portacolori azzurre che domani mattina daranno vita agli assalti del 'main-draw', dopo avere staccato il pass di qualificazione. Finita la fase a gironi, a festeggiare l'ingresso nel tabellone principale erano state Rossella Gregorio e Sofia Ciaraglia, capaci di vincere tutti gli assalti del proprio raggruppamento. Per Irene Vecchi e Michela Battiston, invece, è stato necessario superare gli assalti del tabellone di qualificazione, prima di poter approdare tra le prime 64 che si contenderanno il successo di tappa dalle 9 di domani mattina. Per le altre azzurre, Benedetta Baldini, Lucia Lucarini, Giulia Arpino, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Chiara Mormile, Claudia Rotili e Rebecca Gargano, l'esperienza in terra ungherese si è conclusa, per via delle sconfitte subìte negli assalti del tabellone di qualificazione. Domani il programma delle gare prevede, dalle 9, gli assalti del tabellone principale della gara individuale di sciabola femminile e poi, alle 13, il via dei confronti del tabellone principale della gara individuale di sciabola maschile. La fase finale di entrambe le gare è in programma dalle 17. (ANSA).