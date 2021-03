Canoa, Cozzoli: "Mondiali strategici per lo sport italiano"

ROMA, 12 MAR - "Una manifestazione prestigiosa, di importanza strategica per lo sport italiano e per la città di Milano. Un evento che premia un grande lavoro di squadra e che darà lustro in un palcoscenico internazionale alla Federazione Italiana Canoa-Kayak. Congratulazioni e in bocca al lupo al presidente Luciano Buonfiglio". Così il presidente di Sport e Salute Spa, Vito Cozzoli, sulla designazione da parte dell'International Canoe Federation all'Idroscalo di Milano dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa 2025. (ANSA).