Ciclismo: Tirreno; 3/a tappa a Van der Poel, Van Aert leader

ROMA, 12 MAR - Mathieu Van der Poel ha vinto la 3/a tappa della 56/a Tirreno-Adriatico di ciclismo, da Monticiano (Siena) a Gualdo Tadino (Umbria), lunga 219 chilometri. L'olandese, con il tempo di 5h24'18", ha preceduto il belga Wout Van Aert, secondo, e Davide Ballerini, terzo. Ai primi tre dell'ordine d'arrivo sono andati rispettivamente 10", 6" e 4" di abbuono. Nella classifica generale Van Aert è sempre in maglia azzurra, con il tempo di 14h01'47" e un vantaggio di 4" su Van der Poel, di 10" sul francese Julian Alaphilippe. Primo degli italiano è Vincenzo Nibali, attualmente 13/o e con un ritardo di 20" dalla vetta. Domani è in programma la 4/a frazione della 'Corsa dei due mari', da Terni a Prati di Tivo (Teramo), lunga 148 chilometri e con un arrivo in salita, a quota 1.450 metri. (ANSA).