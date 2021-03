F1:Bahrain;vola Verstappen,Ferrari Sainz 5/a, Schumi Jr male

ROMA, 12 MAR - E' la Red Bull di Max Verstappen la miglior monoposto nella prima giornata di test in Bahrain dove il pilota olandese ha preceduto tutti a cominciare da Norris (McLaren) e Ocon su Alpine-Renault. Stupisce in positivo l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e in negativo Mick Schumacher, penultimo con la sua Haas. Ferrari quinta con Carlos Sainz e Mercedes indietro con Hamilton e ultima con Bottas. Ecco tutti i tempi della prima giornata di test in Bahrain: 1. Verstappen, Red Bull, 1m30.674s 2. Norris, McLaren, 1m30.889s 3. Ocon, Alpine 1m31.146s 4. Stroll, Aston Martin, 1m31.782s 5. Sainz, Ferrari, 1m31.919s 6. Giovinazzi, Alfa Romeo, 1m31.945s 7. Ricciardo, McLaren, 1m32.203s 8. Gasly, AlphaTauri, 1m32.231s 9. Tsunoda, AlphaTauri, 1m32.727s 10. Hamilton, Mercedes, 1m32.912s 11. Leclerc, Ferrari, 1m33.242s 12. Raikkonen, Alfa Romeo, 1m33.320s 13. Vettel, Aston Martin, 1m33.742s 14. Nissany, Williams, 1m34.789s 15. Mazepin, Haas, 1m34.798s 16. Schumacher, Haas, 1m36.127s 17. Bottas, Mercedes, 1m36.850s (ANSA).