Sport: Pancalli "esperienza Vezzali un valore aggiunto"

ROMA, 12 MAR - "Voglio esprimere a titolo personale e a nome del Comitato Italiano Paralimpico le più sincere congratulazioni a Valentina Vezzali per il prestigioso incarico ricevuto insieme a un caloroso augurio di buon lavoro. La straordinaria carriera sportiva di Valentina e l'esperienza maturata in questi anni all'interno delle istituzioni rappresenteranno un valore aggiunto nell'interpretazione di questo importante ruolo". Il presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli, esprime soddisfazione per la nomina della campionessa della scherma a sottosegretario allo sport. "Ora che, finalmente, il mondo sportivo italiano ha di nuovo un referente politico nazionale - aggiunge Pancalli -, l'auspicio è che si possa riprendere, il più presto possibile, il confronto con tutti gli attori in campo con l'obiettivo di affrontare il complesso tema della governance in ambito sportivo nonché le criticità di una riforma importante che, senza le necessarie correzioni e l'indispensabile accompagnamento nella messa a terra, rischia di avere un impatto significativo soprattutto sulle realtà di base". (ANSA).