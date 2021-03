Manuela Di Centa "donna di sport,Vezzali la scelta migliore"

ROMA, 12 MAR - "La scelta di Valentina Vezzali è entusiasmante, la migliore che si potesse fare. Una donna di sport in nome dello sport". Manuela Di Centa, 7 medaglie olimpiche nello sci di fondo, membro Onorario del Cio, commenta così, all'Ansa, la nomina della campionessa della scherma come sottosegretario allo Sport. "Desidero condividere la felicità e la soddisfazione per la nomina - continua Di Centa -. Sarà la nostra caposquadra. Valentina, come tutti noi, è lo Sport. È un simbolo, per le sue vittorie certo, ma soprattutto per il suo impegno e infinito amore per lo sport. Ed è una Legend! Questa scelta ci stimola a fare ancora di più per il bene dello sport e il benessere delle persone". (ANSA).