Calcio: Inter, intervento al ginocchio riuscito per Vidal

MILANO, 12 MAR - Intervento al ginocchio "perfettamente riuscito" per Arturo Vidal. Il centrocampista dell'Inter si è stamattina "sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro", come rende noto il club nerazzurro in una nota. "Il giocatore lascerà l'ospedale nelle prime ore del pomeriggio e nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa", conclude l'Inter. I tempi di recupero per il cileno sono stimabili in circa un mese. (ANSA).