Fonseca: "Sarà difficile vedere Mkhitaryan col Parma"

ROMA, 11 MAR - Fastidio muscolare al polpaccio destro per Henrikh Mkhitaryan: questo il motivo che ha costretto l'armeno a lasciare il campo nel primo tempo di Roma-Shakhtar. Domani i primi accertamenti, ma l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, non è apparso ottimista in vista della partita contro il Parma di domenica. "Penso che sarà difficile per lui essere pronto per la prossima partita", ha detto il tecnico in conferenza stampa. La Roma deve già rinunciare al francese Veretout, pure lui infortunato. (ANSA).