Europa League: Milan; Pioli, alleno un gruppo eccezionale

MILANO, 11 MAR - "C'è molta soddisfazione. Non sto allenando un gruppo normale, è un gruppo eccezionale, dal punto di vista tecnico, professionale e umano. Quando vedo che i ragazzi danno l'anima è giusto essere soddisfatti. E' un buonissimo risultato": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli a Sky dopo il pari contro il Manchester United all'andata degli ottavi di Europa League. "Siamo contenti ma si poteva anche fare qualcosa in più. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza di un avversario così forte", spiega soddisfatto l'allenatore. "I miei giocatori hanno fatto una grande partita, la squadra ha saputo comandare la partita e soffrire. La prestazione è importante e darà ulteriore fiducia ai nostri calciatori. E' stata una bellissima prestazione - ha proseguito - ma il turno è tutto da guadagnare, l'avversario è forte e veloce. Per eliminare un avversario del genere servirà un'altra gara di livello. Adesso ci buttiamo sul campionato, c'è poco tempo per recuperare ma i ragazzi sono determinati". (ANSA).