Moto: test Qatar; Yamaha sul podio dei tempi, Rossi ottavo

ROMA, 11 MAR - Prova di forza della Yamaha nella penultima giornata di test ufficiali della MotoGp prima dell'avvio della stagione 2021. Sul circuito di Losail, in Qatar, le M1 della casa di Iwata hanno occupato le prime tre posizioni della classifica dei tempi. Il più veloce è stato Maverick Vinales, con 1'53''244, che ha tenuto dietro, ma per soli 79 millesimi, Franco Morbidelli con la Petronas, e il compagno di team Fabio Quartararo, staccato di 154 millesimi. Bene anche Valentino Rossi, che ha fatto l'ottavo tempo, riuscendo a scendere per la prima volta sotto il tetto dell'1'54''. La Ducati di Pecco Bagnaia è risultata la prima delle 'altre', con due decimi netti di ritardo su Vinales, subito davanti ad Aleix Espargaro, il quale ha confermato le buone impressioni sulla nuova Aprilia pur restando a quattro decimi dal connazionale. Sesto e settimo tempo per il campione del mondo in carica, Joan Mir, e Alex Rins con le Suzuki, staccate di circa mezzo secondo dalle zone alte della classifica dei tempi. Piccolo incidente per Alex Marquez, che circa a metà giornata è caduto con la sua Honda: portato in ospedale per accertamenti, gli è stata diagnosticata una lieve fratturato al piede destro. (ANSA).