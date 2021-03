Tokyo: Paltrinieri "bene Cio, vaccino cinese un'opportunità"

ROMA, 11 MAR - "Sono super d'accordo per il vaccino cinese che ha proposto il Cio agli atleti olimpici che gareggeranno a Tokyo 2021. Aspettavo una dichiarazione del genere, secondo me è molto importante". È il pensiero dell'olimpionico del nuoto Gregorio Paltrinieri che, parlando al telefono con l'Ansa, commenta l'annuncio del presidente appena rieletto del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, dell'acquisto del vaccino offerto dal governo di Pechino. "Noi dei gruppi sportivi militari - ha aggiunto Paltrinieri, campione in forza nella Polizia, ora nella 'bolla' a Doha per partecipare alle World Series di lunga distanza in acque libere - ci stiamo iniziando a vaccinare in quanto componenti dei corpi militari e delle forze dell'ordine. Ma è comunque un grande vantaggio per noi e sono contento di quello che hanno detto Bach e il Cio. Sono sicuro che potrà servire anche a tanti altri paesi. In Italia la maggior parte degli atleti fa parte dei gruppi sportivi militari, per noi una doppia possibilità che non va fatta scappare. Io mi vaccinerò di sicuro, ma penso tutti". (ANSA).